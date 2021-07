무주군 평생교육원 개원

무주군민 평생교육 컨트롤타워 기대

[무주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 무주군 평생교육원이 29일 문을 열었다.

총 사업비 3억3000만원을 투입해 옛 국제화교육센터를 리모델링해 개원한 평생교육원은 대강당과 중강의실, 실습실, 컴퓨터실, 소강의실, 평생학습카페, 상담실 등을 갖췄다.

무주군 평생교육원은 앞으로 평생교육 진흥을 위한 컨트롤타워로서, 전 군민(유치부~성인)을 대상으로 군민참여교육과 직업능력교육, 인문교양교육, 기초문해교육, 문화예술교육 등 평생교육 활성화 사업을 추진하게 된다.

황인홍 군수는 “평생교육원은 지난해 교육부로부터 평생학습도시로 지정된 무주군이 평생학습을 통해 무주발전과 군민행복을 실현하는데 본격 발걸음을 내딛는 것”이라며 “앞으로 질 높은 교육, 책임 있는 교육을 추구하는 동시에 관내 인적자원의 발굴과 활용을 통해 일자리 수요와 공급에도 적극 기여해 나갈 것”이라고 말했다.

