[아시아경제 김종화 기자] 슬럼버 매트리스가 다음달 22일까지 COOL 한 SUMMER '꿀잠 프로젝트'를 실시, 최대 35% 특가 할인을 진행한다.

'꿀잠 프로젝트' 기간에 매트리스를 구매한 고객에게는 배다해, 려욱, 송원근, 기세중 등 뮤지컬 최고의 스타들이 출연하는 뮤지컬 메리셸리 티켓을 제공한다.

또 매트리스 구매 고객에게(서울, 경기지역 한정) 무료 배송과 설치 서비스를 제공하며, 기존 매트리스&프레임은 분리수거장까지 옮겨 드리는 서비스도 함께 진행하고, 매트리스 구매고객 전원에게 9만9000원 상당 메모리폼 베게와 방수커버를 증정한다.

COOL 한 SUMMER '꿀잠 프로젝트'에 대한 자세한 내용은 슬럼버 매트리스 홈페이지에서 확인 할 수 있다.

