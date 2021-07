롯데슈퍼, 수산물 저온유통에 스티로폼 대신 '에코박스' 도입

에스랩아시아 업무협약 … '그리니 에코박스' 500개 시범 운영

[아시아경제 조인경 기자] 롯데슈퍼가 수산물 콜드체인(저온 유통망) 배송 과정에서 가장 보편적으로 쓰이는 스티로폼 포장재를 플라스틱으로 바꾼다.

롯데슈퍼는 물류 스타트업 '에스랩아시아(S.Lab Asia)'와 업무 협약을 맺고 30일부터 콜드체인 박스인 '그리니 에코박스' 500개를 시범 도입한다고 29일 밝혔다. 에스랩아시아는 코로나19 백신 운송 용기로 쓰이는 '그리니 메디'와 신선식품 배송용기 '그리니 푸드박스'를 운영하고 있다.

그리니 에코박스는 플라스틱 상자 내부에 특수 원단으로 단열 처리를 해 스티로폼에 비해 단열 성능이 우수하고 신선도 유지 효과도 높다. 이 때문에 얼음이나 드라이아이스 등 보냉제 사용을 줄일 수 있고 살균 세척 후 재사용이 가능해 파손되지 않는 한 3년 이상 계속 사용할 수 있다.

롯데슈퍼는 전국 각지에서 수산물을 공급받는 스티로폼 박스를 그리니 에코박스로 교체할 경우 스티로폼 소비를 연간 22t 절감하고, 납품 파트너사가 스티로폼 박스를 구매하는 비용도 2억원 정도 절감할 수 있을 것으로 보고 있다.

이에 따라 롯데슈퍼는 시범 운영 이후 롯데상사를 비롯한 다양한 파트너사들과 함께 조개·전복류, 간편수산물 등의 수산상품 물류 배송에 그리니 에코박스를 적용, 스티로폼 사용률을 점차 줄여 나갈 예정이다.

강호진 롯데슈퍼 신선부문장은 "환경 보호와 지속 가능한 경영에 대한 중요성이 그 어느 때보다 대두되고 있는 때에 친환경 콜드체인 박스 도입을 통해 수산물 배송에 사용되는 스티로폼을 제로 수준으로 만들어 ESG 경영을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr