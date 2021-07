"홈술족 다변화" 이마트24, '이달의 칵테일'로 '홈바족' 잡는다

다양한 방식으로 술 즐기는 홈술족 늘어

럼, 보드카 등 리큐어 매출 증가

7월 ' 슈슈' 이어 8월 '팔리니 리몬첼로'

이달의 칵테일 구입 시 80만원 상당 호텔숙박권 등 경품도

[아시아경제 김유리 기자] 이마트24는 '홈술족'이 다변화하면서 매달 '이달의 칵테일'을 선정, 할인가에 상품을 소개한다고 29일 밝혔다.

이마트24는 "8월 이달의 칵테일로 '팔리니 리몬첼로(200㎖)'를 선보인다"고 말했다. 팔리니 리몬첼로는 140년 전통의 주조 명가인 '팔리니'에서 전통적인 레시피로 만든 레몬 리큐어다. 이탈리아 남부 아말피 해안에서 생산된 레몬과 천연 레몬 오일 추출물을 사용해 레몬 본연의 풍미와 향을 느낄 수 있다. 팔리니 리몬첼로는 8월 한달 간 1만6000원에 판매한다.

팔리니 리큐어와 토닉워터·탄산수·사이다 등을 1대 3 비율로 섞어 얼음잔에 넣어 레몬 칵테일로 즐길 수 있으며 토닉워터 대신 샤도네이 품종의 화이트와인을 5대 5 비율로 섞어 진한 레몬 풍미의 와인으로도 즐길 수 있다. 팔리니 리몬첼로 리큐어를 차갑게 해서 샷 또는 온더락으로도 마실 수 있다.

홈술족들이 다양한 주류를 즐기면서 칵테일 제조 위한 럼, 진, 보드카 등 리큐어상품 매출이 크게 늘었다. 이마트24의 올 상반기 리큐어 상품 매출은 전년대비 121% 증가했으며 리큐어와 함께 칵테일 제조에 사용되는 토닉워터·탄산수, 돌얼음이 각각 86%, 25% 늘었다. 통상 겨울철 판매가 적은 돌얼음은 올해 1분기에만 40% 증가했다.

이마트24가 7월 이달의 칵테일로 판매한 과일 리큐어 '슈슈(XUXU)'는 출시 이후 양주 카테고리 내에서 베스트 3위에 이름을 올렸다. 슈슈는 보드카를 베이스로 생딸기 55%와 라임즙 11%가 함유된 상품이다.

한편 이마트24는 이달의 칵테일 구매 고객을 대상으로 호텔 숙박권·식사권을 경품도 내걸었다. 8월 한 달 간 이마트24에서 팔리니 리몬첼로를 구입하면서 이마트24 애플리케이션의 통합바코드를 스캔하면 경품 행사에 자동으로 응모된다. 추첨을 통해 1등에게는 80만원 상당의 시그니엘서울 프리미어 숙박권과 조식 2인 식사권(1명)을 경품으로 제공한다. 2등은 시그니엘서울 STAY 2인 식사권(3명), 3등은 리큐어와 함께 즐길 수 있는 탄산수 1개 교환권(500명)을 증정한다.

손아름 이마트24 바이어는 "코로나19로 인해 이번 여름휴가는 대부분 홈캉스, 호캉스가 될 것으로 예상돼 상큼하고 가볍게 즐기는 칵테일을 만들 수 있는 과일 리큐어를 선보이게 됐다"며 "앞으로도 다양한 주류 라인업을 통해 홈술족들이 편바(편의점+Bar)로 변신 중인 이마트24에 방문할 수 있도록 할 계획"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr