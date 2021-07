SSG닷컴, 신세계百 강남점 새단장 기념 온라인 행사

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 다음달 15일까지 ‘신세계백화점 강남점 1층 새단장 오프닝파티’ 프로모션을 진행한다고 29일 밝혔다. 매장 방문이 어려운 고객을 위해 백화점 인기 상품을 온라인에서 편리하게 주문하고 집으로 받아볼 수 있도록 했다.

SSG닷컴은 메이크업, 스킨케어, 향수 등 백화점 베스트 상품을 모아 제안한다. 메이크업 주요 브랜드로는 샤넬 뷰티, 디올 뷰티, 입생로랑 뷰티, 조르지오아르마니 뷰, 에스티로더 등이 있다. 신세계백화점몰, 시코르몰 상품에 사용 가능한 뷰티 카테고리 7% 할인쿠폰을 제공한다. 백화점 명품화장품 및 시코르 상품을 10만원 이상 구매한 고객에게는 금액대별로 추첨을 통해 호텔 숙박권, 호텔 식사권, 화장품 세트 등을 증정할 예정이다.

강남점 1층 ‘아틀리에 드 보떼’를 소개하는 영상도 확인할 수 있다. 아틀리에 드 보떼는 세상에 없던 아름다움을 위한 작업실이라는 의미로 총 1000여평의 공간을 3개 존으로 구성했다. 60여개 명품 코스메틱 브랜드로 구성한 뷰티 아틀리에, 명품 핸드백을 한 눈에 볼 수 있는 프롬 허, 라이프스타일 콘텐츠를 선별해 구성한 메자닌 존이 있다.

SSG닷컴은 다음달 2일 오후 9시 ‘쓱라이브(SSG.LIVE)’를 통해 신세계백화점 강남점에서 진행하는 라이브방송도 선보인다. 3일 오후 8시에는 강남점 인기 브랜드 맥 신상품을 먼저 선보일 예정이다.

SSG닷컴 관계자는 “쓱닷컴에서 신세계백화점 강남점 판매 상품을 구매하면 전국에서 택배로 받아볼 수 있으며 사회적 거리두기 강화로 비대면 소비가 늘고 있어 집콕 쇼핑 선호도가 더 높아질 것으로 보인다”며 “새단장 이후 새롭게 입점한 트렌디한 상품을 온라인에서 편리하게 살펴보고 구매할 수 있도록 다양한 콘텐츠를 선보이겠다”고 말했다.

