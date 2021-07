[아시아경제 이광호 기자]<승진>

◇1급

▲대형금융회사관리부 부장 권남진 ▲은행관리부 부장 유형철

◇2급

▲기획조정부 팀장 장영갑 ▲회수총괄부 팀장 이성규 ▲해외재산조사부 팀장 이인락

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr