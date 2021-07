목포서 계속된 코로나 감염…누적확진자 161명

‘무증상’ 밀접접촉자, 검사받자 양선판정

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포서 28일 코로나19 확진자가 3명이 추가로 발생하면서, 누적확진자 161명을 넘어섰다.

이번 확진자는 159번은 30대 남성, 160번은 20대 여성이며, 161번은 20대 남성이다.

159번은 밀접접촉자로 분류되어 진단검사 후 지난 27일 확진 양성판정을 받았다.

특히, 무증상자 밀접접촉자들이 양성판정을 받으면서, 목포시민들의 외부활동에 비상이 걸린 상황.

28일 아침께, 시는 전수조사를 통해 밀접접촉자들을 대상으로 코로나 검사를 시행했다.

한편, 160번은 해외입국자 자가격리 중 2차 검사에서 지난 27일 확진판정을 받았으며, 161번은 진단검사 후 28일 양성판정을 받았다.

시는 확진자들의 이동 동선 및 접촉자에 대한 심층 역학조사를 실시 중이며, 159번과 160번은 목포시의료원으로, 161번은 전라남도 생활치료센터로 이송됐다.

