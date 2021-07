[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 188,000 전일대비 2,000 등락률 +1.08% 거래량 491,746 전일가 186,000 2021.07.28 15:30 장마감 관련기사 [컨콜] 삼성전기 "천진 신공장, 2분기 완공…양산 가동 중"[컨콜] 삼성전기 "패키지 기판, 하반기 가격 상승 지속될 것"[컨콜] 삼성전기 "3분기 폴더블폰 고사양 카메라 모듈 공급 시작" close 는 28일 올해 2분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "와이파이 모듈 사업은 거래 종료 시점 이전에 양사간 합의로 원만하게 해지됐다"면서 "향후 계획은 결정된 바 없고, 구체적인 내용이 확정되면 시장과 소통하도록 하겠다"고 밝혔다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr