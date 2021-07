GS건설, 상반기 영업익 3020억…전년동기比 10%↓

[아시아경제 김혜민 기자] GS건설은 올해 상반기 3020억원의 영업이익을 기록해 전년동기 대비 10.1%가 감소했다고 28일 밝혔다.

영업이익이 전년동기 대비 하락한 것은 상반기 진행한 '전직지원 프로그램'에 따른 일회성 비용 약 1000억원이 반영된 영향이라고 회사측은 밝혔다. GS건설은 "이를 반영하고도 상반기 영업이익률은 7.1%로 업계 최고 수준을 유지했다"고 덧붙였다.

같은 기간 매출은 4조2460억원으로 전년동기 대비 14.9% 하락했다. GS건설은 "대규모 플랜트 현장이 대부분 마무리된 영향"이라고 설명했다. 신규 수주는 4조7980억원으로 2.4% 증가했다. 매출액에서 매출원가를 제한 매출총이익은 올 상반기 7050억원으로 전년 대비 18.1% 증가했다.

사업부문별로는 건축주택과 플랜트, 인프라 등 주요 사업부문의 매출이 지난해 상반기 대비 하락했지만, 신사업 부문의 매출은 3580억원으로 같은 기간 52.3%가 증가했다. 이 부문은 매출총이익률도 18.9%로 건축주택부문(21.5%)과 함께 이익성장률을 이끌었다.

2분기 실적만 놓고 보면 매출은 2조2320억원으로 전분기 대비 10.8% 증가했다. 신규수주는 2조9870억원으로 같은 기간 64.9% 올랐다. 영업이익은 29.4% 감소했지만 일회성 비용을 제외하면 27% 가량 늘었다.

GS건설은 "안정적인 이익기조를 앞세워 양적 성장보다는 수익성에 기반한 선별 수주와 기존 사업의 경쟁력 강화, 신성장 동력 발굴을 통해 지속 가능한 성장을 이뤄갈 것"이라고 말했다.

