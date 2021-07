[포토] 국민의힘, 체육계 백신접종 개선 간담회

[아시아경제 윤동주 기자] 28일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 ‘요즘것들 연구소시즌2' 체육계 백신 우선접종 개선을 위한 간담회가 열리고 있다.

이준석 대표, 이영 의원 등이 참석한 이번 간담회에서는 지방자치단체마다 체육시설 종사자들의 백신접종 신청 기준이 제각각의 문제점 등에 대해서 실내체육시설 비상대책위원회로부터 현장의 고충을 청취하고 대책 방안을 중점 논의하기 위해 열렸다.

