임혜숙 장관, 홈앤쇼핑 콜센터 방문…코로나 방역 점검

[아시아경제 차민영 기자] 임혜숙 과학기술정보통신부 장관이 28일 중소기업 전용 홈쇼핑인 홈앤쇼핑의 상암 콜센터를 방문해 코로나19 대응 현황을 점검하고 직원들을 격려했다.

최근 코로나19 재유행으로 방역지침 준수 중요성이 커짐에 따라 다수 인원이 밀집해 근무하는 콜센터를 방문해 업계 방역 준수 노력을 점검하고 독려하기 위함이다.

임혜숙 장관은 ”근무인력 분산을 위해 임시콜센터를 운영하는 등 업계의 코로나19 방역 노력에 감사드린다“며 ”앞으로도 콜센터를 포함한 TV홈쇼핑 운영 전반에서 방역 지침이 철저히 준수되고 국민들이 원활하게 서비스를 이용할 수 있도록 노력해주시길 바란다“고 당부했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr