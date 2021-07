"리모컨 전쟁은 끝" SK브로드밴드, 태블릿형 IPTV 출시

SKB, B tv 에어 출시

부모님-자녀, 개인 취향대로 활용

1인 가구는 가격 부담 없이 TV 마련

[아시아경제 차민영 기자] SK브로드밴드는 집안 곳곳에서 가족 구성원 개인 취향에 맞게 콘텐츠 감상이 가능한 태블릿형 IPTV 'B tv 에어'를 출시한다고 28일 밝혔다.

B tv 에어는 IPTV와 태블릿PC를 하나로 합친 형태다. '에어(air)'라는 네이밍처럼 댁내 SK브로드밴드 기가 와이파이 연결을 통해 방, 주방, 욕실 등 집 어디서나 B tv를 이용할 수 있다. 기존 TV와 달리 가정 내 어디서든 미디어 콘텐츠를 즐길 수 있는 대안 TV인 셈이다.

가입자들은 B tv 에어로 실시간 채널과 주문형비디오(VOD) 시청은 물론 영화(오션), 키즈(ZEM 키즈) 등 다양한 프리미엄 콘텐츠를 고화질로 감상할 수 있다. 화상회의, 온라인 강의 시청, 인터넷 서핑, 음악 감상 등 태블릿PC의 멀티미디어 기능도 활용할 수 있다.

B tv 에어는 다양한 가구의 TV에 대한 니즈를 충족시킬 수 있는 상품이다. 3~4인 이상 가구에선 편리한 이동성을 바탕으로 언제 어디서나 원하는 콘텐츠를 볼 수 있는 부모·자녀 각각의 사적인 TV이자 집안의 제2 TV가 된다. 반대로 경제적 부담 등으로 TV는 필요하지 않지만 휴대폰보다 넓은 화면으로 실시간 채널과 VOD 시청을 원하는 1인 가구에도 적격이다.

SK브로드밴드는 B tv 에어에 듀얼 스피커 형태의 '스피커 독'을 함께 구성해 다른 태블릿 IPTV와 차별화했다. 이용자들은 스피커 독을 통해 음향을 더욱 풍성하게 즐길 수 있다. 스피커 독은 충전 겸용 거치대도 된다.

첫 모델은 '레노버 탭 M10 FHD 플러스'로 10.3인치의 큰 화면과 460g의 가벼운 무게로 휴대성이 좋다. 태블릿 본체와 스피커 독을 합산한 가격은 세금 포함 31만6800원이다. 3년 약정 시 단말할부금은 월 8800원이다. SK브로드밴드 '초고속인터넷'과 'B tv'를 'B tv 에어와 함께 이용하면 50% 특별 할인 혜택이 제공돼 3년 약정 월 4400원에 쓸 수 있다.

이재광 SK브로드밴드 영업기획그룹장은 "온 가족 모두가 집안 어디서나 편안하게 IPTV를 즐길 수 있도록 TV에 대한 다양한 가구의 니즈를 충족시키고자 기획한 상품"이라며 "B tv에서 제공하는 양질의 콘텐츠를 B tv 에어로 마음껏 즐겨보시길 바란다"고 밝혔다.

한편, SK브로드밴드는 가입 고객 대상으로 추첨을 통해 총 1111명에게 LG 오브제컬렉션 스타일러, 삼성 갤럭시 버즈 프로, 로지텍 블루투스 키보드, B포인트 3만점 등을 제공하는 경품 이벤트를 진행한다. 상품 문의는 SK브로드밴드 고객센터로 하면 된다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr