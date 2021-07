애경산업, 29년 세정 노하우 담은 '포인트앤' 브랜드 출시

[아시아경제 이승진 기자] 애경산업은 세정 전문 브랜드 '포인트'에서 깨끗하고 건강한 피부를 위해 세정 관리 브랜드 '포인트앤'을 선보인다고 28일 밝혔다.

포인트앤은 ‘포인트’의 29년 세정 노하우에 깨끗한 성분과 공정을 더해 건강한 세정을 도와주는 세정 관리 브랜드이다.

포인트앤은 퀼라자·녹차·비누풀 등 3가지 식물의 부산물에 ‘바이오-업사이클링’ 공법을 적용해 자연유래 계면활성제 ‘바이오 사포닌’ 성분을 개발했다. 이를 통해 세정 효과는 높이고 환경까지 생각하는 포인트앤 만의 세정 원천 기술을 확보했다.

포인트앤은 브랜드 출시와 함께 ▲피지 쏙 베지 클렌징 오일 ▲진정 베지 쑥크럽 폼 2종을 출시했다.

포인트앤 피지 쏙 베지 클렌징 오일은 여름에 과도하게 분비되는 노폐물, 피지, 블랙헤드 등을 부드럽게 제거해 깨끗한 모공을 관리하는데 도움을 준다. 포인트앤 진정 베지 쑥크럽 폼은 쑥잎가루와 자연유래 스크럽 성분을 함유해 각질을 부드럽게 제거해 피부 부담없이 매끈한 피부결을 유지하는데 도움을 준다.

포인트앤 담당자는 “매일 하는 클렌징을 누구나 부담없이 할 수 있도록 깨끗한 성분을 담은 클린 케어 브랜드를 개발하게 됐다”며 “브랜드 론칭과 함께 출시된 2종 모두 피부 자극 테스트를 완료해 마일드하게 사용할 수 있고, 사용 후 산뜻하고 개운한 마무리감을 준다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr