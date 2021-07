[클릭 e 종목] 현대제철, 실수요향 협상 결과 기대

[아시아경제 황준호 기자] 메리츠증권은 28일 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 53,400 전일대비 1,200 등락률 +2.30% 거래량 1,736,120 전일가 52,200 2021.07.27 15:30 장중(20분지연) 관련기사 현대제철, 사상 최대 실적…강판부터 철근, 특수강까지 골고루 견인(종합)[컨콜] 현대제철 "수출용 자동차 강판 가격 협상 우호적"[컨콜] 현대제철 "철근 수요 견조…고철 가격 투명하게 반영" close 의 매수의견과 목표주가를 6만7000원으로 유지했다.

메리츠증권은 현대제철이 중대재해 비가동손실이 400억원 가량 발생했음에도 2분기 영업이익이 5453억원으로 전년 대비 3804.4% 높아진 점을 높이 평가했다. 현대제철의 별도 영업이익은 4837억원으로, 시장 기대치에 부합하는 수준이었다.

메리츠증권은 올 3분기에도 현대제철의 스프레드 개선 가능성이 높다고 봤다. 특히 판재류 부문에서 실수요향 협상 결과를 기대했다. 3분기 중 현기차의 수출 물량에 대한 판가 인상이 결정될 것으로 기대되며, 4분기에는 현기차 내수 물량이 상반기에 이어, 한 차례 더 인상될 가능성이 높다. 조선향 후판 가격 역시 하반기 한 차례 더 인상이 유력하며, 톤당 2~30만원 수준의 인상이 예상된다고 했다.

문경원 메리츠증권 연구원은 "최근 중국 정부의 감산 정책이 예상을 뛰어넘는 수준으로 강화되며 역내 철강 가격이 반등하고 있다"며 "수요 측면에서의 하방 위험은 남아있으나 우선 단기적으로 매수 대응이 현명한 전략"이라고 설명했다.

