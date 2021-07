한수원 협력업체 '나다', 세계 원전시장 뚫었다 … 터키 원전 부품 공급 계약

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 한국수력원자력은 협력중소기업인 '나다'가 터키 악쿠유(Akkuyu) 원자력발전소 '터빈용 진동감시시스템'(TSI) 공급 사업을 수주했다고 27일 밝혔다.

이번 수주는 한수원과 중소기업이 협력연구개발을 통해 개발한 제품 중 한수원과 컨소시엄을 구성하지 않고 단독으로 입찰, 수주에 성공한 첫 사례로 꼽힌다. 나다는 국내 진동감시 분야 전문업체로 이번에 수주한 계약은 약 300만 달러(약 36억원) 규모다.

고압터빈의 고장 등 기계적 문제를 사전에 파악하고 안정적 운영을 위한 필수 설비인 '터빈용 진동감시시스템'은 한수원 원전수출처와 긴밀한 협력을 통해 약 2년간의 개발기간을 걸쳐 2011년 국산화에 성공했다.

이 장비는 2013년 고리 3, 4호기에 처음 설치된 후 신고리 5, 6호기 등에 공급되어 훌륭한 성능 및 안전성을 검증받았다. 이를 기반으로 나다는 인도네시아와 UAE, 사우디 등에도 수출을 성공하며 글로벌 기업으로 성장하고 있다.

이 밖에도 나다는 한수원과 국내 기자재 제작사가 공동 출자해 설립한 수출지원 법인 KNP(Korea Nuclear Partners)을 통한 해외 바이어와의 B2B 미팅, 컨설팅 등의 지원사업을 통해 수출 역량을 강화해 왔다.

정재훈 한수원 사장은 "코로나19로 어려운 상황에서도 협력중소기업이 해외에서 선전하고 있어 기쁘다"면서 "앞으로도 국내 중소기업들의 해외 판로 개척을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 총 사업비 약 22조원 규모의 터키 악쿠유 원자력발전소는 러시아 로사톰(Rosatom)이 4개 호기를 건설할 예정이다. 1호기는 2023년에 첫 가동될 예정이다.

