[아시아경제 유병돈 기자] 27일 낮 서울의 아파트 구조물에서 한 남성이 수시간째 농성을 벌이고 있다.

경찰과 소방당국에 따르면 이 남성은 이날 낮 12시55분께 구로구 신도림동 주상복합 구조물 위 난간에 올라간 뒤 오후 3시15분 현재까지 내려오지 않고 있다.

이 남성은 체불 임금 지급을 요구하며 농성을 시작한 것으로 알려졌다.

소방당국은 사고 방지를 위해 난간 아래에 에어매트를 설치하고 구조 작업을 진행 중이다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr