SPC 던킨, 민트초코 도넛 출시

[아시아경제 문혜원 기자]던킨은 시원하고 청량한 맛이 특징인 민트초코 도넛을 선보인다고 27일 밝혔다.

신제품은 두 가지다. 메인 제품은 ‘기라델리 민트초코링’으로, 최근 큰 인기를 누리고 있는 민트 초콜릿 맛을 도넛으로 재현했다. 부드러운 링 도넛에 민트 코팅을 올리고, 도넛 속에는 민트 필링을 가득 넣어 시원한 민트의 맛을 풍성하게 살렸다. 도넛의 겉과 속을 모두 민트로 감싼 더블 민트 도넛으로 민초단의 취향을 저격한다. 여기에, 기라델리 다크 초코칩을 토핑으로 올려 달콤한 초콜릿의 맛과 씹히는 식감도 선사한다.

함께 출시한 ‘기라델리 다크 초코 필드’는 네모난 도넛에 기라델리 초콜릿 필링을 듬뿍 넣고, 도넛 위에는 슈가 파우더를 솔솔 뿌린 제품이다. 부드러운 도넛과 진하고 깊은 풍미의 기라델리 초콜릿 필링이 완벽한 조화를 이룬다.

SPC그룹 던킨 관계자는 “이번 신제품은 최근 대세로 떠오른 민트 초콜릿을 명품 초콜릿인 ‘기라델리’와 함께 더욱 고급스러운 맛으로 완성했다”며 “상큼하고 청량한 맛의 민트초코 제품과 함께 더위를 잠시나마 잊어보시길 바란다”고 말했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr