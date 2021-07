신협, '제2회 전국 초등학생 서민금융 글짓기 대회' 개최

[아시아경제 이광호 기자]신협중앙회는 '제2회 전국 초등학생 서민금융 글짓기 대회'를 9월7일까지 개최한다고 27일 밝혔다.

전국 초등학생 누구나 참여 가능한 이번 대회는 어린이들로 하여금 글쓰기를 통해 올바른 사고능력을 키우고, 조기 금융교육으로 건전한 경제의식을 고취시키기 위해 마련됐다.

글짓기 대회는 ▲내게 돈이란 어떤 존재. 돈을 제대로 알아야 하는 이유 ▲나의 특급 용돈 관리 비법 ▲코로나 시대의 우리 가족 경제활동 ▲슬기로운 저축 생활, 20년 후 나의 모습 등 4가지 주제 중 하나를 선택해 산문 또는 운문으로 응모할 수 있다.

올해 신설된 표어 부분은 '불법사금융 피해방지'를 주제로 보이스피싱, 스미싱, 파밍 등 정부 및 금융기관 사칭 불법사금융을 예방할 수 있는 내용을 담으면 된다. 특별상으로 ▲평.생.어.부.바 ▲포.용.이.미.소 5행시 부문도 마련돼 있다.

작품 형식은 산문(200자 원고지 3매 이상), 운문(제한 없음), 표어(제한 없음) 등 총 3개 형식이다. 평가는 금융·경제 관련 경험 및 실천의지, 창의성 등을 기준으로 학년별 작품 수준을 고려해 내부 심사를 진행할 계획이다. 특별상인 5행시는 글짓기 참가자도 중복 참여 가능하다. 9월 중 수상자 발표 및 시상식이 개최될 예정이다.

