메가스터디 남윤곤 소장 '2022학년도 대학 수시입시 전략' 특강

송파구, 28일 오후 3시 온라인 '2022학년도 대학입시 설명회' 개최

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 빠르게 변화하는 입시제도에 대응하기 위해 ‘송파쌤 2022학년도 대학입시 3차 설명회’를 28일 오후 3시 온라인으로 개최한다.

구는 코로나19로 교육환경이 급격히 변화한데 따른 수험생과 학부모의 고민을 덜어내고 대학입시 전략 수립에 도움이 될 수 있도록 국내 최고의 입시전문가를 초청해 총 4차에 걸쳐 입시설명회를 준비했다.

1차는 4월14일에 온·오프라인으로 진행, 최신 입시정보를 담은 자료집을 제공해 높은 만족도를 얻었다. 5월28일 진행된 2차 설명회에서는 국내 유명 입시전문 팟캐스트 ‘입시왕’ 진행자인 최승해 소장과 강성한 소장이 온라인을 통해 ‘혼돈의 대입, 새로운 수시전략’이라는 주제로 입시정보를 제공했다.

28일 진행되는 3차 설명회에는 메가스터디 입시전략연구소 남윤곤 소장이 '2022학년도 대학 수시입시 전략'에 대해 상세히 다룰 예정이다.

설명회는 ‘송파쌤 유튜브’를 통해 온라인으로 실시간 생중계 되며, 대학입시에 관심 있는 누구나 별도 신청 없이 참여할 수 있다.

유튜브에서 ‘송파쌤’을 검색한 후 ‘송파쌤 유튜브’ 채널 상단에 게시된 ‘송파쌤 2022학년도 대학입시 설명회’ 영상을 클릭하면 된다.

마지막 4차 설명회는 12월 수능시험 성적 발표 이후에 개최할 예정이며, 수능결과 분석과 정시 지원을 위한 핵심전략을 알려줄 계획이다.

박성수 송파구청장은 “송파의 수험생들이 적합한 진로를 찾을 수 있도록 우리 구 고유의 교육지원체계인 ‘송파쌤’ 일환으로 매년 대학입시 설명회를 개최하고 있다”면서 “이번 설명회를 통해 복잡하고 다양한 대입전형에 대한 궁금증을 해소하고 성공적인 대입전략을 세울 수 있기를 기대한다”고 전했다.

