文대통령·金총리 "추경 지원금, 최대한 집행속도 높여야"

[세종=아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령과 김부겸 국무총리는 코로나 상생 국민지원금·소상공인 피해지원 등이 담긴 2차 추가경정예산(추경)과 관련해 26일 "최대한 집행속도를 높여야 한다"고 당부했다.

문 대통령과 김 총리는 이날 청와대에서 주례회동을 갖고 이 같은 내용의 2차 추경 신속 집행방안에 대해 의견을 나눴다고 국무조정실이 전했다. 아울러 "최근 강화된 방역 조치로 피해를 보고 있는 소상공인·자영업에 대한 신속한 지원이 무엇보다 긴요하다"며 관련해 정부 역량을 집중하겠다고 밝혔다.

문 대통령은 특히 "각종 지원금과 손실보상 등 추경 자금 집행과정에서 제기될 수 있는 민원과 이의신청에 대해서는 신속하게 처리하는 것이 중요하다"며 "관련 준비를 철저하게 해달라"고 김 총리에게 당부했다.

김 총리는 이번에 최초로 시행되는 소상공인 손실보상과 관련해 "신속한 집행을 위해 보상기준 마련과 손실 규모 산정 등에 선제적 준비가 필요하다"며 "이를 위해 중기부 중심으로 관계부처가 참여하는 '범정부 태스크포스(TF)'를 구성하겠다"고 보고했다.

코로나19 방역상황에 대해서도 논의가 이뤄졌다. 김 총리는 최근 코로나19 확진 추이와 관련해 "단기간에 급격한 감소는 어려울 것"이라며 "강력한 통제를 유지한다면 7월말 또는 8월초 정점을 지난 후 점차 안정될 것으로 예상한다"고 말했다.

문 대통령과 김 총리는 일상 회복을 앞당기기 위해 국민 협조가 필수적이라는 데 인시를 함께하고, 국민의 방역 참어에 힘을 모아나가기로 했다.

