9월 모평치는 N수생 백신예약 28일부터…8월10일부터 1차 접종

1차 접종 8월10~14일, 2차접종 9월7~11일

9월 모평 신청자 중 접종 동의율 89.5%

[아시아경제 한진주 기자] 수능을 준비하는 졸업생 등 N수생 대상 코로나19 백신 사전 예약이 28일부터 시작된다.

26일 교육부는 오는 28일 오후 8시부터 30일 밤 12시까지 예방접종 사전예약 홈페이지에서 대입 수험생 접종 예약을 받는다고 밝혔다.

고3 재학생을 제외하고 9월 모의평가에 응시하는 졸업생 신청자 10만9000명 중 89.5%가 백신 접종에 동의한 것으로 집계됐다.

N수생 1차접종 일정은 8월10~14일이며 2차 접종은 9월7~11일이다.

대입 수험생 중 접종 대상자는 약 9만8000명이다. 학교밖청소년은 제외한 인원이다.

대입 업무를 담당하는 대학 담당자와 교육청 직원 등 1800여명도 백신 우선접종 대상에 포함됐다.

교육부는 "9월 모의평가와 수시 전형 일정을 고려해 대입 준비에 지장이 없도록 질병관리청과 협의를 통해 접종 일정을 확정했다"고 밝혔다.

