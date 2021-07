호주 홈퍼니처 기업 코알라가 26일 서울 강남구 가로수길에 체험형 쇼룸을 열고 신제품 매트리스 3종을 공개했다. 코알라 팝업 쇼룸은 국내 소비자들이 코알라의 콘셉트와 주력 제품인 매트리스를 비롯해 침대 프레임, 침구류, 소파, 소파베드 등 다양한 가구 라인업을 직접 체험해 볼 수 있도록 마련됐다. 내년 1월까지 6개월간 운영되며, 방문객 대상으로 현장 이벤트도 실시한다.(사진=코알라 제공)

