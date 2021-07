농협금융, 이사회 내 '녹색위' 개최…ESG 국제협약 가입 계획 확정

[아시아경제 성기호 기자] 농협금융지주가 지난 23일, 제 2차 사회가치 및 녹색금융 위원회(녹색위)를 개최해 ‘농협금융 ESG(환경·사회·지배구조) 국제협약 가입 계획’을 논의하고 확정했다고 26일 밝혔다.

환경전문가인 이미경 사외이사가 위원장인 녹색위는 ESG 전략을 의결하고 추진을 점검하는 이사회 내 ESG위원회로서, 농협금융의 ESG 글로벌 공신력 제고를 위한 ESG 구동체계가 가동된 것이다. 농협금융은 ‘ESG 국제협약 가입 계획’이 녹색위에 상정 완료됨에 따라 단계적이고 체계적으로 ESG 국제협약에 가입해나갈 계획이다.

특히 농협금융은 올해 발효된 파리기후협약에 발맞춰 국제표준의 탄소배출량 측정과 감축목표 설정 방법론을 내재화하고, 실절적인 변화 도출을 위해 국제협약에 적극적으로 참여할 계획이다. 이를 위해 그룹 차원에서 국제협약 태스크포스(TF)를 구성하고 운영할 계획이며, 올해 말까지 기후변화 재무정보공개 태스크포스(TCFD) 지지선언과 이행공시를 완료하는 로드맵을 착실히 이행해나갈 예정이다. 또한 올해 하반기 중으로 농협은행은 적도원칙에, 농협생명과 손해보험은 지속가능보험원칙(UNEP FI-PSI)에 가입하기 위한 절차를 진행하고 있다.

손병환 농협금융 회장은 “농협금융이 기후변화 대응을 위한 국제표준을 지향한다는 측면에서 국제협약에 실질적으로 참여해야 한다”고 강조하며, “이를 통해 얻는 노하우와 역량을 기반으로 농업과 농촌의 탄소중립 달성에도 적극 기여할 것”을 당부했다.

