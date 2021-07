오아시스마켓, '바다 보양식' 최대 60% 할인…내달 15일까지

[아시아경제 김유리 기자] 오아시스마켓은 해양수산부와 함께 다음달 15일까지 대한민국수산대전 '하절기 특별할인전'을 실시한다고 26일 밝혔다.

오아시스마켓은 "이번 '하절기 특별할인전'은 집에서 안전하고 간편하게 지친 체력을 채워줄 수 있는 영양 만점 제철 수산물 위주로 구성했다"고 설명했다.

대표 상품으로 '국내산 무항생제 손질 민물장어'를 37% 할인된 1만5760원에 선보인다. 장어는 다량의 단백질과 불포화지방산, 비타민A·E 등 영양성분이 많다. 손질이 까다로운 민물장어의 머리, 내장, 가시를 제거해 번거로움 없이 먹을 수 있도록 준비했다.

'제주 손질 민어' 역시 이번 기획전의 대표 상품이다. 행사 기간에 한해 41% 할인된 6160원에 판매한다. 민어는 양질의 무기질을 함유하고 있으며 열량이 낮고 소화 흡수율도 높다. 청정 제주 해역에서 어획한 민어를 세척한 후 내장을 제거해 한 마리씩 개별 포장해 선보인다.

오아시스마켓은 '하절기 특별할인전'에서 해당 상품 외에도 '완도 활 전복', '바로 먹는 손질문어' 등 30여개 제철 수산물을 기존 할인가에 20% 추가 쿠폰을 더한 최대 60% 할인된 가격으로 판매한다.

이번 기획전에 제공되는 20% 할인 쿠폰은 한 주에 최대 1만원까지 할인되며 일주일에 한 개 다운 받을 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr