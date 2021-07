송영길, 이낙연-이재명 충돌에 “지역주의 강으로 돌아가선 안 돼”

[아시아경제 전진영 기자] 송영길 더불어민주당 대표는 26일 당내 대권주자인 이재명 경기도지사와 이낙연 전 더불어민주당 대표가 이른바 ‘백제 발언’으로 충돌하자 “다시 지역주의의 강으로 돌아가선 안 된다”며 공개적으로 진화에 나섰다.

송 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “민주당 후보들 간 지역주의 논란이 벌어지고 있는 것은 매우 유감스러운 일”이라며 이같이 말했다.

그는 “김대중 전 대통령 이후 노무현·문재인 시기를 거치면서 최소한 민주당은 지역주의의 강을 건넜다”며 “더이상 (지역주의가) 발을 붙일 곳은 없다”고 강조했다.

그러면서 “모두가 함께 원팀정신으로 해나가야 한다”고 촉구했다.

송 대표는 또 "최근 여론조사에 따르면 정권교체가 압도적이었던 분위기가 반전되고 있다"며 "국민들이 민생을 위해 일하는 문재인 정부와 민주당 지도부에 조금씩 마음을 열고 있다고 생각한다. 내년 3월 9일 국정이 단절없이 지속돼 갈 수 있도록 온 힘을 다하겠다"고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr