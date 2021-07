토스페이먼츠, 공개 채용 지원자 위한 ‘비대면 Q&A 세션’ 진행

[아시아경제 성기호 기자] 토스의 결제 사업 전문 계열사 ‘토스페이먼츠’가 현재 진행 중인 공개 채용 지원자를 위한 ‘현업과의 비대면 Q&A 세션’을 진행한다고 26일 밝혔다.

이번 행사는 토스페이먼츠 공개 채용에 관심 있는 지원자를 위해 마련됐다. 김민표 대표를 비롯해 회사의 현직자 7명이 행사 참가자들로부터 받은 사전 질문에 대해 가감 없이 답변할 예정이며, 그 외 사업 현황 및 비전, 업무 문화, 공채 지원 팁 등 다양한 정보를 제공한다.

행사는 오는 28일 저녁 7시 30분부터 90분가량 온라인으로 진행되며, 참가 신청 및 사전 질문 접수는 27일 자정 전까지 토스페이먼츠 채용 홈페이지를 통해 누구나 할 수 있다. 공개 채용 서류 지원을 완료한 지원자에게는 별도 이메일을 통해 행사 정보가 제공된다.

토스페이먼츠 관계자는 “이번 행사는 빠르게 성장 중인 전자지급결제 시장의 트렌드와 토스페이먼츠의 역할과 미래, 채용 정보에 이르기까지 지원자분들의 궁금증을 해소해드리고자 마련됐다”며 “관심 있는 분들의 많은 참여를 부탁드린다”고 말했다.

한편, 토스페이먼츠 공개 채용 서류 마감일은 8월 1일이며 엔지니어링, 데이터, 인프라, 디자인, 보안 등 총 21개 포지션에서 경력직 인재를 대거 채용 중이다. 학력과 전공이 무관하며, 전자결제대행(PG)나 간편결제 부문 경력 없이도 지원 가능하다.

