카페24, 카카오와 모바일 광고 전략 공개…“매출 400% 상승”

[아시아경제 임춘한 기자] 카페24는 오는 29일 오후 2시 카카오와 온라인 사업자 매출 상승을 위한 카카오 활용 마케팅 성공 전략 웨비나(Web+Seminar)를 개최한다고 26일 밝혔다.

이번 행사에서는 카페24 마케팅센터가 온라인 쇼핑몰의 성장에 초점을 둔 체계적인 광고마케팅 컨설팅 전략을 소개한다. 핵심 내용은 ▲트렌드·고객행동패턴?판매동향 등 빅데이터 기반 광고마케팅 ▲이커머스 광고마케팅 전문가의 효율적 광고 관리 노하우 ▲페이스북·인스타그램·구글 등 글로벌 광고 네트워크 활용 등이다. 또한 카카오 관계자가 직접 카카오 광고 간 유기적 선순환 연결 구조, 카카오 싱크·알림톡·카카오 픽셀&SDK(소프트웨어 개발 키트) 등 카카오 광고 솔루션 활용법을 상세히 전달한다.

특히 효과적인 광고마케팅 전략으로 매출이 대폭 상승한 실제 사례도 공유된다. 의류 브랜드 '캄미어패럴'은 카페24 마케팅센터를 통해 카카오 광고 솔루션을 시작했고, 올해 6월 온라인 매출이 지난해 9월 대비 400%, 회원수는 250% 이상 증가했다.

이재석 카페24 대표는 “190만 온라인 쇼핑몰 빅데이터 활용은 카페24 마케팅센터만의 차별화된 경쟁력이며 이를 통해 수많은 성공 브랜드가 탄생했다”며 “앞으로도 온라인 사업자의 성공적인 마케팅을 위해 체계적인 컨설팅, 다양한 기업과의 파트너십 등을 지속 강화할 것”이라고 말했다.

