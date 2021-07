보쉬 인정 받은 삼성전기…'글로벌 우수 공급업체상' 수상

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전기가 세계 최대 자동차 부품 제조 회사인 보쉬로부터 '글로벌 우수 공급업체상'을 수상했다고 26일 밝혔다.

보쉬는 전 세계 공급업체 중 품질, 기술력, 지속가능성 등을 종합 평가해 우수업체에게 이 상을 수여한다. 2년에 한번 시상하며 올해는 2만3000개 업체를 대상으로 심사해 16개국 46개 업체를 선정했다. 삼성전기 관계자는 "국내 업체로는 유일하게 선정됐다"고 설명했다.

삼성전기는 제동장치(ABS), 최첨단 운전자 지원 시스템(ADAS), 파워트레인용 MLCC 등 다양한 자동차용 MLCC를 개발, 생산하고 있다. 자동차용 MLCC는 안전과 직결돼 높은 수준의 신뢰성을 확보해야 하는데 삼성전기의 자동차용 MLCC는 제품 수명 및 제품 안정성, 내전압 특성이 업계 최고 수준인 것으로 전해졌다.

삼성전기는 초미립 재료, 차세대 설비 개발 등 기술력을 바탕으로 전장용 MLCC의 시장 점유율을 확대하고 전장용 카메라모듈 등 고부가 전장 제품의 라인업을 강화하고 있다고 밝혔다. 삼성전기 대표 경계현 사장은 "세계 최고의 자동차 부품회사로부터 삼성전기의 기술력과 품질을 인정받아 매우 기쁘다"면서 "삼성전기는 차별화된 품질과 혁신적인 신공법으로 고객 가치를 더욱 높이도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

