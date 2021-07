文대통령, 올림픽 메달 선수 4명에게 각각 축하 메시지

금메달 따낸 안산, 김제덕 선수와 동메달 따낸 김정환, 장준 선수에 SNS로 감사 인사

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 25일 사회관계망서비스(SNS) 메시지를 통해 도쿄올림픽에서 메달을 따낸 선수들에게 축하 메시지와 감사 인사를 전했다. 금메달을 딴 선수는 물론이고 동메달을 딴 선수에게도 비슷한 분량의 메시지를 전했다.

문 대통령은 양궁 혼성단체 부문에서 금메달을 딴 안산 선수에게 "2020 도쿄올림픽 대한민국 첫 금메달을 축하한다. 양궁의 새로운 종목에서 올린 쾌거이며, 압도적인 실력으로 이룬 성적이라 더욱 자랑스럽다"고 말했다.

문 대통령은 "김제덕 선수와 함께 획득한 이번 메달은 다시 한번 우리나라 양궁의 저력을 세계에 보여준 계기가 됐다. '의지만 있으면 못할 것 없다'는 안산 선수의 흔들림 없는 정신이 역전 우승을 이끌었다"고 평가했다.

문 대통령은 양궁 혼성단체 부문에서 금메달을 함께 딴 김제덕 선수에게도 "양궁의 새로운 종목에서 올린 쾌거이며, 양궁 역사상 최연소 메달리스트의 영예를 안아 더욱 자랑스럽다"고 말했다.

문 대통령은 "안산 선수와 함께 획득한 이번 메달은 다시 한번 우리나라 양궁의 저력을 세계에 보여준 계기가 됐다. 젊고 파이팅 넘치는 김 선수의 모습에 지켜보는 국민들도 함께 신이 났다"고 전했다.

문 대통령은 펜싱 사브르 종목에서 동메달을 따낸 김정환 선수에게는 "펜싱 사브르 종목에서 동메달을 획득한 김정환 선수를 축하한다. 오른쪽 발목 부상을 입은 상태에서도 과감한 공격으로 이룬 극적인 역전승이어서 더욱 값지다고 평가했다.

문 대통령은 "김 선수는 한국 펜싱 선수 중 최초로 3회 연속 올림픽 메달을 획득해 대한민국 펜싱의 저력을 보여줬다. 흔들림 없이 위기를 넘어서는 모습이 매우 인상적이었다. 국민들께도 큰 감동으로 다가갔을 것"이라고 설명했다.

문 대통령은 태권도 58kg급 부문에서 동메달을 딴 장준 선수에게도 "2020 도쿄올림픽 태권도 종목 장준 선수의 동메달 획득을 축하한다. 동메달 결정전은 태권도 종주국의 저력을 보여준 경기였다"고 평가했다.

문 대통령은 "일곱 살에 태권도를 시작해 세계랭킹 1위에 오르고, 올림픽 출전때까지 흘린 땀방울이 낳은 값진 결과"라면서 "국민들은 장 선수의 역동적인 모습에서 힘을 얻었다"고 말했다.

