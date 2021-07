코로나19 신규확진 '주말 최다' 1487명…비수도권은 연일 최고치

[아시아경제 김형민 기자] 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 다시 유행하는 가운데 25일 신규 확진자 수는 1400명대 후반을 기록했다.

중앙방역대책본부는 이날 0시 기준으로 신규 확진자가 1487명 늘어 누적 18만8848명이라고 밝혔다.

전날(1629명)보다 142명 줄면서 일단 1400명대로 내려왔지만 지난 7일(1212명)부터 19일 연속 1000명 이상 네 자릿수를 이어갔다.

1487명 자체는 주말 기준으로 가장 많은 수치다. 직전 최다 기록은 지난주 토요일(발표일 18일 0시 기준)의 1454명으로, 일주일 만에 다시 깨졌다.

비수도권의 확산세가 갈수록 거세지면서 지역발생 비중이 40%에 육박한 수준으로 상승한 데다 본격적인 여름 휴가철까지 겹쳐 추가 확산 우려가 높은 상황이다.

이에 정부는 비수도권에 대해서도 방역을 강화하기로 하고 이날 오후 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의를 열고 관련 대책을 확정한다.

한편 이날 신규 확진자의 감염경로를 보면 지역발생이 1422명, 해외유입이 65명이다. 지역별로는 서울 478명, 경기 315명, 인천 83명 등 수도권이 876명(61.6%)이다.

수도권 지역발생 확진자 수가 800명대로 떨어진 것은 지난 20일(833명)이후 5일 만이다.

비수도권은 경남 116명, 부산 106명, 대구 69명, 대전 54명, 충남 45명, 충북 37명, 경북 28명, 강원 25명, 전남 16명, 제주 14명, 광주 11명, 울산·세종 각 9명, 전북 7명 등 총 546명(38.4%)이다.

비수도권 확진자는 지난 21일부터 5일 연속(550명→546명→565명→582명→546명) 500명대를 이어갔다. 전체 지역발생 확진자 가운데 비수도권 비중은 지난 18일부터 8일째(31.6%→32.9%→32.9%→31.9%→35.6%→35.9%→37.0%→38.4%) 30%대를 웃돌고 있다. 특히 이날 38.4%는 4차 대유행 이후 최고치다.

해외유입 확진자는 65명으로, 전날(56명)보다 9명 많다. 이 가운데 31명은 공항이나 항만 검역 과정에서 확인됐다.

나머지 34명은 서울(11명), 경기·인천(각 5명), 충북(4명), 경남(3명), 부산·광주·충남(각 2명) 지역 거주지나 임시생활시설에서 자가격리하던 중 양성 판정을 받았다.

지역발생과 해외유입(검역 제외)을 합치면 서울 489명, 경기 320명, 인천 88명 등 총 897명이다. 전국적으로는 17개 시도 전역에서 확진자가 나왔다. 사망자는 전날보다 5명 늘어 누적 2천73명이 됐다. 국내 평균 치명률은 1.10%다.

위중증 환자는 총 257명으로, 전날(254명)보다 3명 늘었다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr