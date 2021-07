현대자동차는 제주신라호텔에 투숙하는 모든 고객을 대상으로 '전기차 체험 이벤트'를 운영한다고 25일 밝혔다.

현대차는 2019년부터 지난 3월까지 코나 일렉트릭, 아이오닉 일렉트릭 모델로 제주신라호텔과 전기차 체험 이벤트를 진행했으며, 이번에는 차량을 아이오닉 5로 변경해 서비스를 리뉴얼했다.

이번 서비스는 현대차와 제주신라호텔, SK렌터카 간 제휴로 26일부터 오는 2023년 7월까지 운영된다.

서비스 체험을 원하는 고객은 호텔 체크인 뒤 서비스 전용 앱에서 원하는 시간에 차량을 예약하면 된다. 투숙 기간 중 일 1회에 한해 오전 9시부터 밤 12시 사이 최대 6시간 동안 무료로 이용이 가능하며, 선착순으로 예약이 진행된다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr