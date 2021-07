대구시, '물산업포럼' 출범식 … 기술개발·시장·국제화 3분과 5개월간 운영

산·학·연·민·관 모두 참여…물산업 정책 방향 나침판 기능 수행

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 대구시는 26일 오후 2시 엑스코에서 산·학·연·민·관 모두 참여하는 '2021 대구물산업포럼 출범식'을 개최한다고 25일 밝혔다.

물산업포럼은 물관련 분야 지식과 경험이 풍부한 중앙과 지방의 전문가들이 함께 모여 ▲기술개발분과 ▲시장분과 ▲국제화분과 등 3개 분과로 나눠 물산업 정책 방향을 5개월여 동안 논의하게 된다.

대구시는 물산업의 핵심인프라인 국가물산업클러스터(2019년 7월 준공) 및 한국물기술인증원(2019년 11월 설립)을 유치해 함께 물산업 혁신 기술을 개발·보급하고, 연구개발·사업화 등을 지원하고 있다.

이번 대구물산업포럼에는 에코스마트상수도 사업단장인 최승일 고려대 명예교수, 윤주환 한국물산업협의회(KWP) 회장, 민경석 한국물기술인증원 원장, 박준홍 연세대학교 교수 등 10명의 물관련 학계를 대표하는 인사들이 참여한다. 또 한국환경산업기술원, 한국환경공단 등 8개 물전문기관과 구정모 ㈜삼성엔지니어링 영남지사장 등 물관련 기업인 9명도 함께한다.

대구시는 홍의락 경제부시장이 참석한 가운데 대구물산업포럼을 3개 분과(기술개발분과, 시장분과, 국제화분과)를 운영한다.

기술개발분과에서는 대구시 주요현안 반영 기술개발 방향으로 운영하고, 시장분과에서는 물산업 기초기반 강화를 위한 시장진출 선도도시 조성을 위한 프로젝트를 추진한다.

국제화분과는 대구형 해외진출 신모델 도출을 포함한 국제화 관련 핵심프로젝트 개발해 해외시장 진출의 디딤돌 역할을 강화하는 등 대구 물산업 발전을 통해 국가물산업클러스터 입주기업과의 기술·제품의 동반성장에 크게 이바지할 것으로 기대된다.

앞으로 5개월 동안 대구물산업포럼을 운영해 첨단 융합 응용기술과 탄소중립기술, 시장진출 신기술 플랫폼 제도개선, 대구형 선단형 육성전략 방향을 설정하고 분과위원회를 별도로 운영해 올해 말 최종 성과보고회를 개최할 예정이다.

홍의락 대구시 경제부시장은 "국제적으로 어려운 여건에도 불구하고 국가물산업클러스터, 한국물기술인증원과 더불어 다양한 정보를 물전문가들과 네트워크를 구축해 대한민국의 물산업을 선도할 뿐만 아니라 세계시장을 선도할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

