올 연말까지 노외주차장 2곳도

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시가 법조타운 이전과 공동주택 입주 등으로 주차수요가 급증한 만성지구에 90면 규모의 공영주차장을 조성한다.

전주시는 올 연말까지 총사업비 7억원을 투입해 검찰청 앞(만성동 1265-1)과 만성에코르아파트 인근(만성동 1364-3)에 총 90면 규모의 노외주차장 2곳을 조성할 계획이라고 25일 밝혔다.

시는 공영주차장 조성을 위한 실시설계 용역을 마친 뒤 오는 9월 중 착공할 예정이다.

현재 만성지구 내 주차장 부지 10곳 중 4곳이 공영·임시주차장으로 이용되고 있다.

전주시 시민교통본부 관계자는 “공영주차장이 조성되면 주택가 불법 주정차로 인한 통행 불편과 주차난이 해소되고 보행자의 안전사고 위험도 줄어들 것”이라고 말했다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr