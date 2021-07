美, 탈레반에 잇따라 공습 나서… “8월말까지 이어질 것”

[아시아경제 류태민 기자] 아프가니스탄에서 철군을 앞두고 있는 미국이 탈레반을 상대로 연이어 공습에 나서고 있다.

23일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 미군은 지난 21~22일 이틀간 아프간 남부 거점도시 칸다하르와 헬만드주(州) 일대에서 수차례 공습을 단행했다. 이에 탈레반이 보복을 경고한 가운데 미국은 최소 철군 완료되는 8월말까지 공습을 이어간다는 방침이다.

탈레반 측은 지난 21일 칸다하르 외곽에서 미군의 공습으로 조직원 3명이 숨지고 차량 2대가 파손됐다고 성명을 통해 밝혔다. 탈레반은 “미국이 철군 합의를 위반했다”며 “대가를 치르게 될 것”이라고 경고했다.

미 국방부도 대변인 브리핑을 통해 공습 사실을 공개했으나 구체적인 일시와 규모 등에 대해서는 밝히지 않았다.

뉴욕타임스는 미군 관계자들을 인용해 “미군은 제한된 상황에서만 탈레반을 공습할 것이며 최소 8월 31일까지 공습을 이어갈 것”이라고 전했다.

미국은 며칠 내로 칸다하르 일대에서 추가 공습을 할 것으로 알려졌다. 칸다하르에서는 남쪽 파키스탄과의 국경 지역을 탈레반이 장악하면서 최근 몇 주간 탈레반과 정부군 사이에서 치열한 교전이 벌어지고 있다.

한편 조 바이든 대통령은 철군 이후에도 아프간에 지속적인 지원을 약속했다. 이날 백악관은 바이든 대통령이 아슈라프 가니 아프간 대통령과 통화에서 미국이 경제개발과 인도적 원조를 포함해 아프간을 계속 지원할 것이라고 말했다고 밝혔다.

바이든 대통령은 또한 아프간 난민 지원을 위한 최대 1억달러(1150억원)의 긴급기금을 승인했다. 이 기금은 미군을 돕던 아프간인 통역사와 그 가족들을 미국으로 탈출시키는 일 등에 쓰일 예정이다.

