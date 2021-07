태권도 심재영·장준 순조로운 출발… 8강 진출

[아시아경제 류태민 기자] 생애 첫 올림픽에 나선 태권도 첫 주자 심재영(26·춘천시청)과 장준(21·한국체대)이 8강에 진출했다.

심재영은 24일 일본 지바현 마쿠하리 메세 A홀에서 열린 2020 도쿄올림픽 태권도 경기 첫날 여자 49㎏급 16강전에서 우마이마 엘 부슈티(모로코)에게 19-10으로 승리를 거뒀다. 2분씩 3라운드로 진행되는 경기에서 1라운드 시작 후 몸통 킥에 연이은 주먹 공격을 성공시켜 4-0으로 달아나며 기선을 제압한 뒤 주도권을 유지했다.

심재영은 2017년 무주, 2019년 맨체스터 세계선수권대회 여자 46㎏급에서 2회 연속 정상에 오른 경량급 강호로 올림픽 출전은 이번이 처음이다. 지난해 1월 국가대표 최종 선발대회에서 2016년 리우데자네이루 올림픽 금메달리스트인 김소희를 꺾고 도쿄행 티켓을 손에 넣었다.

심재영은 대만의 쑤보야에 10-9로 역전승한 개최국 일본의 야마다 미유와 8강에서 격돌한다. 야마다는 2018년 자카르타·팔렘방 아시안게임 동메달리스트다.

장준도 남자 58㎏급 첫 경기인 커트 브라이언 바르보사(필리핀)와 16강전에서 3라운드 13초 만에 26-6으로 압승을 거뒀다. 이번 대회에서는 메달 결정전은 제외하고 2라운드 종료 이후 양 선수의 점수 차가 20점 이상 벌어지면 더는 경기를 진행하지 않고 리드한 선수에게 점수차 승리가 선언된다.

장준은 루이 브라간카(포르투갈)를 24-9로 제압한 아드리안 비센테 윤타(스페인)와 8강에서 맞붙는다. 비센테와의 대결은 이번이 처음이다.

