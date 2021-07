호주 뉴사우스웨일스주, 델타 변이 확산에 비상사태 선포

[아시아경제 김유리 기자] 호주 뉴사우스웨일스(NSW)주에 코로나19 델타 변이가 급속히 확산하면서 비상사태가 선포됐다.

23일 현지 언론에 따르면 NSW주는 지난달 16일 코로나19 델타 변이 확산이 시작된 이후 최악의 상황을 맞이했다며 비상사태를 선포했다. 일일 신규 확진자는 136명을 기록했으며 이들 가운데 70명 이상이 감염 가능한 시기에 지역사회 내에서 활동한 것으로 나타났다.

지난달 26일부터 시드니와 인근 지역을 대상으로 4주째 시행 중인 봉쇄령도 예정일인 30일 해제될 가능성이 희박해졌다. 전문가들은 델타 변이 확산을 잡기 위해선 봉쇄령이 9월까지 장기화될 수도 있다고 봤다.

글래디스 베레지클리언 NSW주 총리는 현 상황을 '비상사태'로 보고 백신 접종률을 높여야 한다고 강조했다. 스콧 모리슨 호주 연방총리는 "최대한 많은 NSW주 주민들이 우선적으로 백신 1차 접종을 마치도록 조치하겠다"고 말했다.

NSW주의 델타 변이 확산은 인접한 빅토리아주와 남호주주까지 번져 이들에도 봉쇄령이 내려졌다.

호주 보건부에 따르면 22일 기준 호주 코로나19 활성 환자는 1700명이다. 지난해 3월 코로나19 대유행이 시작된 이후 호주의 누적 확진자와 사망자 수는 각각 3만2427명, 915명으로 집계됐다.

