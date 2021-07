文 대통령, 조계종 전 총무원장 월주스님 조문

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 23일 오후 전북 김제시 금산사에 마련된 대한불교조계종 전 총무원장 월주(月珠) 대종사의 분향소를 찾아 조문했다고 청와대가 전했다.

문 대통령은 삼배 후 상좌 스님들과 마주하며 합장의 예를 갖추고 "큰 스님의 원적에 삼가 위로의 말씀을 드린다. 반드시 극락왕생 하셨을 것으로 믿는다"며 "큰 스님을 여러 번 뵙고 말씀을 들을 기회가 있었는데, 산중 수행에만 머물지 않고 늘 중생들 고통에 함께하셨던 큰 스님의 보살행, 자비행을 잊지 않겠다"고 말했다. 이후 문 대통령은 대한불교조계종 총무원장이자 월주 대종사의 제자인 원행 스님과 환담을 나누었다.

원행 스님은 "국민을 위해 항상 노심초사하며 국정을 살피는 대통령이 직접 조문을 해 주셔서 감사하다"며 사의를 표하고 "코로나 상황이 나아지면 방북을 포함하여 남북 평화통일을 위한 활동을 펼치겠다"고 말했다.

문 대통령은 "불교계가 코로나 상황에서 법회를 멈추고 방역에 적극적으로 협조해 주시고 모범적으로 대응해 주셔서 감사하다"고 말했다.

