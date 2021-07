대구시, 거리두기 3단계 상향 '임박' … 전날 60명 이어 23일 오후 50명 달해

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 대구의 주점·노래연습장·헬스장·학교 등에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 속출하고 있다.

23일 대구시에 따르면 전날 60명에 이어 이날 0시부터 오후 4시까지 48명의 확진자가 더 나왔다.

달서구 노래연습장에서 5명, 중구 주점에서 4명, 북구의 PC방에서 2명이 확진 판정을 받았다. 또 수성구 학교와 달서구의 사업장, 북구 유흥주점에서 1명씩 확진자가 발생했다.

이 밖에 확진자의 접촉으로 16명이 감염됐으며, 10명은 감염 경로가 아직 파악되지 않았다.

전날 대구에서는 달서구의 차량 부품업체에서 직원 8명과 n차 감염으로 7명이 확진되는 등 모두 60명이 신규 확진됐다. 이는 지난 6월4일(65명) 이후 49일 만에 가장 많은 수치다.

최근 대구에서 확진자가 갈수록 늘자 대구시는 이날 오후 방역대책회의를 갖고 거리두기 단계를 상향 조정할지 여부를 논의할 것으로 알려졌다. 현재 대구지역에는 거리두기 2단계가 발효 중이다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr