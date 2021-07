현대글로비스, 2분기 영업익 112%↑…현대차·기아 호실적 효과 '톡톡'

[아시아경제 이동우 기자] 현대글로비스는 국내 완성차 기업들의 호실적에 힘입어 실적이 동반 상승했다.

현대글로비스는 올해 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 112.0% 증가한 2769억원을 기록했다고 23일 공시했다. 같은기간 매출은 67.2% 증가한 5조4672억원이며, 당기순이익은 86.0% 늘어난 2143억원이다.

물류 부문의 2분기 매출은 1조8142억원으로 전년 동기 대비 62.8% 올랐고, 영업이익은 1414억원으로 전년 동기 대비 173.5% 증가했다. 현대차와 기아 국내 완성차 공장의 생산 및 판매 물동량 증가가 실적을 견인했다.

해운 부문 매출은 지난해 대비 44.7% 증가한 7625억원, 영업이익은 139.7% 늘어난 362억원을 기록했다. 완성차 해상운송 물동량 회복 및 비계열 화물 수주가 확대됐다.

유통 부문 매출은 전년 동기 대비 77.5% 늘어난 2조8905억원을 기록했다. 해외 완성차 공장 정상화에 따른 반조립제품(CKD) 수출 물량 회복 및 국내외 중고차 사업이 성장하면 매출이 증가했다.

현대글로비스는 "코로나19(COVID-19) 기저효과와 전방 산업 수요 회복 등이 실적에 반영됐다"며 "다만 코로나 상황이 여전히 불안정하고 이에 따른 물동량 불확실성도 커 수익성 확보를 위한 노력을 계속할 계획"이라고 말했다.

