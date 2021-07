[아시아경제 이정윤 기자] 우리금융지주 우리금융지주 316140 | 코스피 증권정보 현재가 11,200 전일대비 450 등락률 -3.86% 거래량 9,424,698 전일가 11,650 2021.07.23 15:30 장마감 관련기사 동양생명, 우리금융지주 지분 전량 매각[클릭 e종목]우리금융지주, 깜짝 실적 달성…"올 배당수익률 7%"우리금융지주, 상반기 당기순이익 1.4조...전년비 115%↑ close 가 주당 150원의 현금배당을 결정했다고 23일 공시했다.

배당금 총액은 1083억4015억원으로 상반기 당기순이익인 1조4197억원 대비 7.6% 규모다

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr