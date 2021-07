JNJ 골프리조트, 장흥군에 긴급구호 지원금 2000만원 기탁

[장흥=아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 장흥군은 지난 22일 JNJ 골프리조트(대표 고동현)에서 이달 초 장흥지역에 내린 집중호우로 큰 피해를 본 수재민들에게 써달라며 긴급구호지원금 2000만원을 맡겼다고 23일 밝혔다.

고동현 대표는 “이번 집중호우로 피해를 본 군민들에게 조금이나마 도움이 되길 바란다”며 “폭우로 고통받는 군민들을 위한 수해복구가 조속히 이뤄져 하루빨리 일상으로 돌아가길 바란다”고 말했다.

JNJ골프리조트는 평소에도 군을 위해 적극적으로 지원했으며, 특히 지난해 체육진흥기금 2000만원의 성금을 기탁하는 등 지속적인 사회공헌활동으로 지역사회와 상생하고 있다.

정종순 군수는 “성금을 기탁 해주신 고동현 대표님의 귀한 마음이 전해져 지역 수재민들에게 큰 힘이 될 것이다”며 “기탁받은 긴급구호 지원금은 집중호우로 피해를 본 어려운 군민들을 위해 잘 사용하겠다”고 말했다.

