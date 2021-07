한국 女양궁, 랭킹라운드 1~3위 싹쓸이…막내 안산 3관왕 도전

[아시아경제 최동현 기자] 한국 여자양궁이 도쿄올림픽 여자부 랭킹라운드(순위결정전)에서 1~3위를 기록하며 또 한번 세계 최강임을 입증했다.

한국 여자양궁 대표팀 막내 안산(광주여대)은 23일 일본 도쿄의 유메노시마 양궁장에서 벌어진 2020 도쿄올림픽 양궁 여자 랭킹라운드에서 680점을 쏴 1위로 통과했다. 1996년 애틀랜타 올림픽에서 리나 헤라시멘코(우크라이나)가 기록한 올림픽 여자양궁 랭킹라운드 기록(673점)을 25년 만에 갈아치웠다.

장민희(인천대)는 677점으로 2위, 강채영(현대모비스)은 675점으로 3위에 오르면서 1~3위를 싹쓸이했다. 세 선수 모두 기존 랭킹라운드 올림픽 기록을 넘었다.

랭킹 라운드 성적이 개인전·단체전·혼성전 토너먼트 시드 배정에 영향을 주기 때문에 높은 점수를 받아야 대진에 유리하다.

도쿄올림픽부터는 남녀 개인전·단체전 금메달 4개에 혼성단체전이 추가돼 양궁에 걸린 금메달이 5개로 늘었다.

한국 대표팀은 랭킹 라운드에서 최고 성적을 기록한 선수 각각 1명에게 혼성전 출전 자격을 주기로 했다. 이번 경기로 여자부에서는 안산이 가장 높은 점수를 기록하면서 양궁 사상 첫 3관왕 기회를 잡았다.

오후에는 김우진(청주시청), 오진혁(현대제철), 김제덕(경북일고)이 남자 랭킹라운드에 출전한다.

