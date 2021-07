베일 벗은 넥슨 '프로젝트HP'…공식 트레일러 공개

[아시아경제 강나훔 기자] 넥슨의 신규개발본부에서 개발 중인 PC 신작 '프로젝트 HP(가제)'가 베일을 벗었다.

넥슨은 23일 프로젝트 HP의 실제 게임 화면이 담긴 공식 트레일러를 처음 공개했다.

영상에는 판타지 중세 전장에서 주요 거점을 놓고 벌이는 백병전을 포함해 회복, 근접 전투, 방어 등 각기 다른 역할을 수행하는 6종의 병사와 전투 중 공적을 쌓아 일정 시간 강력하게 화신하는 영웅 캐릭터 4종이 등장한다.

넥슨은 다음달 5일부터 8일까지 프로젝트 HP의 첫 프리 알파 테스트를 진행한다. 참가자는 4일 오전 10시부터 ‘프로젝트 HP’ 공식 홈페이지를 통해 게임 클라이언트를 미리 설치할 수 있다.

프로젝트 HP의 테스트 버전은 ▲특수 효과를 가진 보조 거점을 전략적으로 활용하는 쟁탈전 '파덴' ▲두 진영이 중앙 거점을 차지하기 위해 밀고 밀리는 힘 싸움을 펼치는 진격전 '모샤발크' 등 16 대 16 방식의 두 가지 캐주얼 모드로 구성된다.

프로젝트 HP는 '야생의 땅: 듀랑고'를 만든 이은석 디렉터의 차기작이다. 판타지 중세 전장을 배경으로 30명 이상의 이용자가 근거리에서 맞붙어 싸우는 ‘백병전 PvP(이용자 간 대전) 액션’ 장르 게임이다. 현재 개발진은 한국 게임 시장에서 낯선 장르로 평가를 받는 백병전 PvP 액션의 대중화를 목표로 개발에 임하고 있다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr