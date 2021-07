[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 2022년도 예산 편성 전 시민 의견 수렴을 위해 8월 7일까지 설문조사를 한다고 23일 밝혔다.

설문조사는 10개 분야 재정 운영과 분야별 우선 투자 등 18개 항목으로 진행되며, 김해시민, 김해에 사업체를 둔 대표와 임직원이라면 누구나 참여할 수 있다.

참여는 각 읍·면·동 행정복지센터에 비치돼 있는 설문지를 이용하거나 시청 홈페이지를 통해 할 수 있다.

설문조사 결과는 2022년도 김해시 예산 편성에 반영하는 등 관련 자료로 이용되며 결과는 홈페이지에 공개된다.

김해시 관계자는 "한정된 재정의 효율적인 운영과 주민들이 공감하고, 바라는 예산이 편성될 수 있도록 설문조사 결과를 적극적으로 반영할 예정이다"라며 "시민 여러분의 많은 참여를 바란다"고 말했다.

