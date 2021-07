7월 중 세부 지원 방안 확정

[아시아경제 라영철 기자] 경기 양주시가 코로나 19 장기화로 매출 감소 등 어려움을 겪는 소상공인의 경제적 부담을 덜기 위해 공유재산 사용·대부료 감면을 오는 12월까지 연장한다.

시는 이번 감면 연장 방침에 따라 7월 중 공유재산 심의회 심의를 거쳐 세부 지원 방안을 확정, 8월 중 지원 대상자에게 안내 공문을 발송할 예정이다.

이미 납부한 사용·대부료는 환급하거나 대부 기간을 연장하고 미부과 사용·대부료는 감액해 부과할 계획이다.

앞서 시는 올 상반기에 소상공인을 대상으로 공유재산을 사용하지 못했을 경우 사용·대부료를 100% 감면하거나 기간 연장 조치했으며, 사용한 경우에는 임대요율을 1%로 일괄 적용, 사용·대부료의 80%를 감경해 총 1200여만 원을 감면한 바 있다.

