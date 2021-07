굿네이버스, 프라임에셋 로얄지점 ‘좋은이웃가게’ 현판 전달

프라임에셋 로얄지점, 수익금 일부 국내아동권리보호사업 후원



좋은이웃가게, 굿네이버스 대표 나눔 캠페인으로 소상공인 포함 누구나 참여





[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 굿네이버스 광주전남지역본부(본부장 배준열)는 22일 전라남도 순천시에 있는 프라임에셋 로얄지점(지점장 박찬수)에 좋은이웃가게 현판을 전달했다고 23일, 밝혔다.

프라임에셋 로얄지점은 좋은이웃가게 캠페인에 동참해 수익금 일부를 국내아동권리보호사업에 후원한다.

좋은이웃가게는 아동들이 행복한 미래를 꿈꿀 수 있도록 매장의 수익금 일부를 기부하는 굿네이버스 대표 나눔 캠페인이다. 소상공인을 포함해 프랜차이즈, 학원, 병원 등 나눔에 참여하고 싶은 마음만 있다면 누구나 참여할 수 있다.

프라임에셋은 고객의 삶을 위험에서 보호하고, 고객의 자산을 효율적으로 관리하는 보험 판매 전문회사로, 지역사회 내에서도 나눔 실천에 앞장서는 매장으로 알려져 있다.

배준열 굿네이버스 광주전남지역본부장은 “광주전남지역에 도움이 필요한 아동이 희망을 품고 건강하게 성장할 수 있도록 나눔에 동참해 준 프라임에셋 로얄지점에 감사드린다”며 “앞으로도 굿네이버스 광주전남지역본부는 지역사회 내 나눔 활동이 확산하도록 힘쓰겠다”고 전했다.

박찬수 프라임에셋 로얄지점장은 “아동이 행복한 세상을 만들기 위해 앞장서고 있는 굿네이버스와 함께 나눔을 실천하게 돼 기쁘다”며 “이번 나눔을 시작으로 지역사회 내 기업의 나눔 문화가 확산되기를 바란다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr