동양생명, 우리금융지주 지분 전량 매각

동양생명이 우리금융지주 보유 주식을 전량 매각했다.

동양생명은 22일 이사회를 열고 우리금융지주 주식 2704만주를 처분하기로 결정했다고 23일 공시했다. 처분예정일자는 이날이다. 처분주식 수량은 자기자본(3조924억9400만원)의 9.7%에 해당하며, 처분 금액은 3014억9600만원 규모다.

동양생명은 처분 목적에 대해 "제도 변화의 선제적 대응을 위한 투자재원 마련"이라고 밝혔다.

