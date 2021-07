[아시아경제 황준호 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 308,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 309,500 2021.07.23 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 5G순항에 마케팅 부담↓…통신사 2Q 실적 '맑음'[클릭 e종목]"SK텔레콤, 지속되는 실적 개선세 주목"LG유플 5G 주파수 추가할당 요구…공정성 논란 close 은 지난 22일 이사회를 통해 보통주 1주당 2500원의 현금배당(분기배당)키로 결정했다고 23일 공시했다. 시가 배당률은 0.77%이며 배당금 총액은 1779억원이다.

