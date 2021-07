피자알볼로, 유튜브 푸드 예능 ‘분식 오맛카세’서 주요 메뉴 선보여

[아시아경제 문혜원 기자] 피자알볼로는 유튜브 푸드 예능 ‘분식 오맛카세’에서 다양한 메뉴를 선보인다고 23일 밝혔다.

분식 오맛카세는 인기 유튜브 콘텐츠 ‘최자로드’와 함께 성장한 푸드 콘텐츠 전문 채널 ‘더 밥 스튜디오’에서 제작된 프로그램이다. 스타 셰프 오세득이 출연해 분식에 대한 정보와 식문화를 다루고 있다.

피자알볼로는 23일 오전 6시 ‘더 밥 스튜디오’에 업로드되는 콘텐츠에서 지난달 출시된 신메뉴 ‘날개피자’의 매력 포인트를 상세히 소개할 예정이다. 또한 분식 오맛카세라는 프로그램명에 따라 에피타이저로는 감바스와 치즈오븐스파게티를, 디저트로는 팥치즈스틱을 소개해 피자알볼로의 메뉴를 코스로 즐기는 모습을 볼 수 있다.

피자알볼로는 이번 분식 오맛카세 출연으로 유튜브 콘텐츠를 즐기는 젊은 층에게 친근한 브랜드라는 이미지를 한층 더 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

