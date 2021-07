LG 스탠바이미, 사전예약서 '완판'…"이달 말 2차 예약판매"

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 166,000 전일대비 2,000 등락률 +1.22% 거래량 481,163 전일가 164,000 2021.07.23 11:35 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 5대 메이저 골프대회서 'LG 시그니처' 알린다LG전자 인공지능 프로젝트, 캐나다서 우수과제 선정…5년간 R&D 지원LG전자, 美 냉동공조협회 '퍼포먼스 어워드' 4년 연속 수상 close 의 무선 프라이빗 스크린 LG 스탠바이미가 첫 예약판매에서 준비한 물량이 완판을 기록했다.

23일 LG전자에 따르면 LG 스탠바이미는 지난 21일 온라인브랜드샵에서 라이브방송으로 진행한 예약판매에서 사전에 준비한 물량 200대가 1시간 만에 모두 팔렸다. 같은 날 쿠팡에서 진행된 예약판매에서도 준비 물량 100대가 완판됐다.

LG전자는 1차 예약판매를 통해 구매한 고객에게는 다음달 초부터 제품을 순차 배송한다. 또 다음달 정식 출시에 앞서 이달 말에는 무신사, 29CM, 오늘의집 등 온라인 채널을 통해 2차 예약판매도 진행할 예정이다.

LG전자 관계자는 "이 제품의 콘셉트가 자신만의 공간에서 자유롭게 시간을 보내고자 하는 수요와 맞아떨어지며 고객들의 관심을 끌어낸 것으로 보인다"고 말했다.

LG 스탠바이미는 기존 TV와는 차별화돼 무빙휠로 침실, 부엌, 서재 등 원하는 곳에 옮겨가며 사용할 수 있고 전원 연결 없이도 최장 3시간 동안 사용 가능한 제품이다. 27형(대각선 길이 약 68㎝) 화면을 좌우, 위아래, 시계 및 반시계 방향으로 조정할 수 있으며 높이도 최대 20㎝ 내에서 조정 가능하다.

이 제품은 2021년형 LG TV와 동일한 운영체제인 웹OS 6.0을 탑재했고, 인터넷에 연결하면 무료 채널 제공 서비스인 LG 채널(한국 기준 총 144개 무료 채널 제공)을 포함, 최신 LG TV에서 이용 가능한 콘텐츠를 모두 이용할 수 있다.

LG스탠바이미는 더현대 서울점과 롯데백화점 강남점을 포함, 강서본점, 금천본점, 봉천점, 불광본점, 쌍문본점, 서초본점, 인천 부평구청점, 경기 일산본점, 부산 사상본점 등 11개 LG베스트샵에서 직접 살펴볼 수 있다.

